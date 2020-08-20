سورية.. تعديل حكومي قريب ينتظر حكومة حسين عرنوس

المصدر: دمشق - د ب أ

كشفت مصادر سورية مطلعة عن أن تعديلاً حكومياً سوف تشهده سورية دون تغير في الحقائب الوزارية السيادية.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، أن "الساعات أو الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تعديلاً حكومياً يتم بموجبه تكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة القادمة والذي تولى منصبه في 11 يونيو الماضي الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس".

وأضافت المصادر: "من المرتقب أن تشهد الحكومة تغييراً يطال نصف الوزراء مع بقاء وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في مناصبهم، ومن أبرز الوزارات التي ربما يطالها التغير وزارتي الزراعة والاقتصاد".

وبحسب المصادر، فإن "الحكومة المزمع تشكيلها ينتظرها تعديلاً أو تغيراً أخر بعد الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو القادم".

وبحسب مراقبين، فإن الحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2011 وهي خمس حكومات لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن تلك الحكومة حكومات ازمة او حرب.

يذكر أنه طبقا للدستور السوري فإن الحكومة السورية تستقيل بعد أداء مجلس الشعب القسم والذي جرى في 10 أغسطس الجاري وأصبحت الحكومة حكومة تسيير أعمال.

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