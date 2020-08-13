بلجيكا تفرض وضع الكمامة في منطقة بروكسل

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أصبح وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة اعتباراً من أمس، في جميع أنحاء منطقة بروكسل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت حكومة منطقة العاصمة البلجيكية.

وكان وضع الكمامة إلزامياً منذ 11 يوليو في معظم الأماكن العامة المغلقة لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً.

وجاء تعميم فرض وضع الكمامة في 19 بلدية في المنطقة بسبب ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 50 يومياً لكل 100 ألف نسمة (أكثر من 600 إصابة جديدة يومياً في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة)، حسب بيان الحكومة.

وأوضح البيان أن معدل الإصابة في بروكسل بلغ أمس، متوسط 50 إصابة بوباء (كوفيد-19) لكل 100 ألف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية.

وأضافت الحكومة «لذلك أصبح وضع كمامة تغطي الأنف والفم إلزامياً لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاماً وأكثر في الأماكن العامة والأماكن الخاصة التي قد يرتادها الناس في جميع أنحاء منطقة بروكسل-العاصمة».

ولن يفرض ذلك في الوقت الراهن على مناطق المقاطعتين الأخريين في بلجيكا، فلاندر الناطقة بالهولندية (شمال) ووالونيا الناطقة بالفرنسية (جنوب).

الالتزام بكمامة تغطي الأنف والفم لأي شخص يبلغ 12 عاماً وأكثر.

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