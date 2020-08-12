رئيس الفلبين يتطوع لتجربة لقاح لـ «كورونا» على نفسه

المصدر: مانيلا - رويترز

أشاد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بالجهود الروسية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته، وذلك فيما رحب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح، قائلاً إنه يتوقع أن يكون دون مقابل.

وقال دوتيرتي، في كلمة بثها التلفزيون بوقت متأخر الليلة قبل الماضية: «سأبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنني أثق كثيراً بدراساتكم لمكافحة (كوفيد-19)، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقاً».

ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون ضمن الذين يخضعون للتجارب، عندما يصل اللقاح الجديد، قائلاً: «يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة».

وقال مكتبه، أمس، إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا، على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه. والفلبين من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابة بالفيروس في آسيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news