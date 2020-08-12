الأردن سيشتري اللقاح الروسي «إذا ثبتت نجاعته»

المصدر: عمان - أ.ف.ب

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أمس، أن بلاده ستشتري اللقاح الروسي ضد «كوفيد-19»، «إذا ثبتت نجاعته»، مؤكداً أنه ينتظر تفاصيل عن اللقاح من الجهات المختصة في روسيا. وقال الوزير إن «الأردن أجرى اتصالات مع روسيا بشأن مصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي طور في موسكو».

وأضاف، في تصريحات لقناة «المملكة» الرسمية، أنّه «في حال ثبتت نجاعة اللقاح الروسي، سيقوم الأردن بشرائه، لإعطائه للمصابين بالفيروس محلياً».

وأوضح جابر أنه تم التواصل مع السلطات الروسية المعنية في ما يتعلق باللقاح، مشيراً إلى أن بلاده «تنتظر تفاصيل اللقاح من الجهات المختصة في روسيا». وبحسب الوزير، فإن «القائم بالأعمال في السفارة الأردنية بروسيا يتابع تفاصيل اللقاح».

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