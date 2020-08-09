أبو الغيط: سنساعد لبنان بما هو متاح لدينا ومستعدون للمشاركة في تحقيق جاد

المصدر: القاهرة - وام

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية التضامن الدولي وتدفق المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان خاصة من الدول العربية الشقيقة حتى يستشعر أنه لن يترك وحده أبدا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي لدعم بيروت واللبنانيين والذي عقد بمبادرة ورعاية فرنسية وأممية وبحضور دولي كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين.

ونقل أبو الغيط خلال كلمته ما لمسه شخصيا خلال زيارته التضامنية أمس للبنان من مشاهد الدمار والخراب في الميناء وفي مئات المباني التي تهدمت جزئيا أو كليا بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وشدد في كلمته على حاجة لبنان إلى مساعدات عاجلة من أجل إعادة الترميم والإعمار العاجل للمباني والبيوت التي تهدمت وتضررت، متعهدا أن تشحذ الجامعة إمكانيات منظومتها من أجل الاسهام في هذا الجهد لمساعدة اللبنانيين.

كما أعرب أبو الغيط عن استعداد الجامعة العربية للمساعدة في أي تحقيق جاد ويتسم بالحياد من أجل الكشف عن الحقيقة.

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