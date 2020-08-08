اتفاق بين سويسرا و«مودرنا» لتوفير 5.4 ملايين جرعة من لقاح «كورونا»

المصدر: فيينا ■د.ب.أ

أعلنت الحكومة السويسرية، أمس، أنها توصلت لاتفاق مع شركة مودرنا الأميركية للصناعات الدوائية لتوفير 5.4 ملايين جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وصل إلى مرحلة متقدمة من التجارب السريرية.

وبهذا الاتفاق، تنضم سويسرا إلى قائمة الدول الغنية التي تضمن حصولها على اللقاح بعد التحقق من أنه فعال وآمن.

واستطاعت سويسرا، وهي دولة ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، تأمين جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا لنحو مليونين و25 ألف شخص من إجمالي عدد سكانها البالغ ثمانية ملايين و600 ألف نسمة. كما تجري الحكومة السويسرية محادثات بالتوازي بشأن لقاحات أخرى محتملة لعلاج فيروس كورونا، حيث لم يتأكد بعد ما إذا كان لقاح مودرنا الأميركية فعالاً وآمناً. وتخصص سويسرا 300 مليون فرنك سويسري (330 مليون دولار) لتأمين جرعات من لقاح مضاد لمرض «كوفيد-19» في المستقبل. وقالت الحكومة السويسرية إنها تدعم أيضاً الجهود متعددة الأطراف لمنح الدول الفقيرة فرصاً متساوية للحصول على اللقاحات والأدوية اللازمة لمكافحة الوباء.

سويسرا تجري محادثات بشأن لقاحات أخرى محتملة.

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