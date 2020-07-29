تقليص قائمة الدول المسموح لرعاياها بدخول أوروبا

المصدر: بروكسل - وام

قرر سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، اعتماد قائمة جديدة للدول التي سيسمح لرعاياها بدخول الأراضي الأوروبية واعتبارها مناطق خضراء وفق معايير تفشي وباء كورونا المستجد.

ووفق مصدر دبلوماسي أوروبي سيتم نشر القائمة الجديدة يوم غد الخميس بعد اعتمادها من قبل الحكومات الأوروبية كتابيا.

يأتي التردد لتوسيع القائمة مع ظهور حالات في كل من أوروبا وأماكن أخرى في العالم. وكانت دول الاتحاد الأوروبي رفعت قيود الإغلاق في يونيو ، وأثار الارتفاع في الحالات في الأيام الأخيرة مخاوف من حدوث موجة ثانية وشيكة.

وتفضل العديد من البلدان استمرار الحظر الشامل للاتحاد الأوروبي على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ، الساري منذ مارس. ولكن أصبح من الضروري التوصل إلى تفاهم بعد أن بدأت اليونان السماح للأستراليين ، وكانت تفكر في السماح بالأميركيين في يونيو.

وتنطبق سياسة الحدود على جميع دول الاتحاد الأوروبي ، باستثناء أيرلندا التي ليست في منطقة شنغن ولكنها بدلاً من ذلك في منطقة سفر مشتركة مع المملكة المتحدة. وتنطبق سياسة الحدود أيضًا على الدول خارج الاتحاد الأوروبي في منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي: النرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا.

وتحتفظ المفوضية الأوروبية بموقع على شبكة الإنترنت ، يسمى "إعادة فتح الاتحاد الأوروبي" مع أحدث المعلومات حول من يمكنه السفر إلى أي دول الاتحاد الأوروبي. كما يحتوي على معلومات حول قيود الإغلاق المعمول بها في كل بلد ، وأحدث حالة صحية.

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