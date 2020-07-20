العراق يؤكّد على حماية سيادته وأمنه واستقراره

المصدر: بغداد - وكالات

أكّد العراق سعيه لحماية السيادة الوطنية وعدم تدخل دول الجوار في شؤونه الداخلية، حيث شدّد الرئيس العراقي، برهم صالح، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في بغداد أمس، على حاجة المنطقة إلى تفاهم مشترك لإيجاد حلول للأزمات، وترسيخ الأمن الإقليمي.

كما أكد أن العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ويتعاون مع الحلفاء والأصدقاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

بدوره، أوضح رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن العراق يسعى لتأكيد دوره المتوازن في صناعة السلام بالمنطقة.

من جهته، أكّد وزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال لقائه ظريف، سعي بلاده إلى تجنب التوترات الإقليمية والدولية وحماية سيادته.

كما شدد على أن العراق يتمسك بإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف حسين، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الإيراني في مقر وزارة الخارجية، أن «قوة العراق تعني قوة المنطقة، ونريد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار وفق المصلحة الوطنية العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية».

وأشار إلى أنه «تم خلال اللقاء دراسة برنامج زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران خلال الأيام المقبلة».

وكان ظريف وصل إلى بغداد، في وقت سابق أمس، في زيارة رسمية تأتي قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى طهران في إطار جولة تبدأ من الرياض، ثم طهران، ثم واشنطن.

• وزير الخارجية العراقي أكد سعي بلاده إلى تجنّب التوترات الإقليمية والدولية.

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