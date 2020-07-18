مصر: البابا تواضروس الثاني ينفي إصابته بفيروس كورونا

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

نفى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال البابا تواضروس الثاني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية - ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد، إنها شائعات كاذبة.

من جانبه، أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الثاني بخير وصحة جيدة.

وأضاف أن البابا تواضروس الثاني يمارس عمله الرعوى ويتابع أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحته.

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