«حقوق الإنسان» يعتمد قراراً بشأن «كورونا».. اقترحته الصين وروسيا

المصدر: جنيف ■أ.ف.ب

أصدر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتّحدة، أول من أمس، قراراً، طرحته بالخصوص الصين وروسيا، يشدّد على «الدور المحوري للدولة» في مكافحة الأوبئة، في نصّ انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهله الحقوق السياسية.

والقرار، يؤكّد «أهميّة التعاون الدولي، لاسيّما في أوقات الطوارئ الصحيّة والأوبئة»، مشدّداً في الوقت ذاته على ضرورة «الاحترام الصارم لسيادة الدول»، وتغليب «الأولويات الوطنية».

ويؤكّد النصّ، الذي أقرّ في الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنّ «التدابير الطارئة، التّي اتخذتها الدول في مواجهة وباء (كوفيد-19)، يجب أن تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وإذ يشدّد القرار على أنّ أيّ لقاح ضدّ جائحة «كوفيد-19»، يجب أن يُعتبر «صالحاً عامّاً عالمياً»، يؤكّد ضرورة «الحصول السريع والمنصف، وغير المقيّد، على الأدوية واللقاحات والتشخيص والعلاجات المأمونة والميسورة الكلفة والفعالة، وذات الجودة العالية».

وأقرّ أعضاء المجلس الـ47 النصّ بالتوافق، على الرّغم من أنّ بعض الوفود، وفي مقدّمها وفد الاتّحاد الأوروبي، أعربت عن تحفّظات عليه.

أقرّ أعضاء المجلس الـ47 النصّ بالتوافق.

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