السودان يعلن المشاركة في قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة الثلاثاء

المصدر: الخرطوم - د. ب. أ

أعلن السودان اليوم الجمعة، تلقيه دعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة «مصغرة» حول سد النهضة الإثيوبي يوم الثلاثاء المقبل للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

وكتب وزير الري و الموارد المائية السوداني ياسر عباس فى حسابه علي «تويتر» اليوم أن السودان تلقى دعوة من جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة في يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وقال عباس «نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء و تشغيل» سد النهضة، دون تفاصيل عن مكان انعقاد القمة والأطراف المشاركة فيها.

كانت المباحاثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الإفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوربيين وأميركيين قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

والأربعاء الماضي، نفت إثيوبيا تقارير أفادت بأنها بدأت في ملء خزان سد النهضة دون موافقة من مصر والسودان.

وصرح وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي بأن كميات المياه زادت خلف سد النهضة الإثيوبي الضخم الذي تبلغ تكلفته 6ر4 مليار دولار بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقال سيليشي: «هناك كثير من المياه تمر. هناك أمطار غزيرة والتدفق الداخل أكبر بكثير من الخارج».

وتسبب ارتفاع منسوب المياه، في نشر وسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة تقارير بأن إثيوبيا بدأت في ملء السد يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت مصر حينذاك أنها طلبت إيضاحات رسمية عاجلة من إثيوبيا حول صحة بدء ملء سد النهضة، وفقا لما ذكره المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وتقدمت هيئة الإذاعة الإثيوبية باعتذار عما وصفته بـ«سوء التفسير» للتقرير الذي نشرته بشأن البدء في ملء خزان سد النهضة.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية، في بيان الاعتذار، عن وزير المياه سيلشي بقلي، قوله إن «ملء خزان سد النهضة سيتم وفقا لعملية البناء الطبيعية للسد».

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