فاوتشي يقدِر احتمال تطوير لقاح ناجح ضد "كورونا" قبل نهاية العام الحالي

المصدر: ​متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتبر كبير الخبراء الأميركيين في مجال الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن الولايات ستحقق هدفها الخاص بتطوير لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد قبل نهاية العام الجاري.

وقال فاوتشي، في حديث لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، إنه لا توجد ضمانات مطلقة لتطوير لقاح ناجع ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام الحالي، لكنه أضاف: "لدي إحساس جيد بخصوص الجدول المخطط".

ورأى فاوتشي، الذي احتسب خلال الجائحة شعبية كبيرة بين المواطنين الأميركيين بسبب دوره في توضيح قضايا عدة متعلقة بالفيروس، أن اللقاح الذي تطوره شركة "مودرنا" واعد بشكل أكبر من الأمصال المرشحة الأولى، لأنه يمنح نوع الحماية الذي تم رصده لدى العدوى الطبيعية.

وتعليقا على سير المنافسة الدولية في مجال تطوير اللقاح، قال العالم الأميركي البارز إنه من غير المرجح أن تتوصل الصين لهذا الهدف قبل الجميع، إلا أنه أشار إلى أن موضوع الفائز في هذا السباق أمر لا يهمه كثيرا.

وقال: "أعتقد أن كلنا في طريق واحد. وحتى لو كانت الصين الأولى من سيقطعه، إلا أنها لن تتقدم علينا بشكل كبير".

كما أشار فاوشي إلى أنه من غير الواضح حتى الآن مدة عمل الاستجابة المناعية من اللقاح حال تطويره، ورأى أن هذا السؤال سيتطلب وقتا ملموسا قد يصل إلى نحو سنة لتحديد الرد عليه.

وتخوض مجموعة من الدول، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة نحو 580 ألف شخص حول العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news