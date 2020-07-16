دفعة مساعدات طبية إماراتية ثانية إلى كازاخستان لمكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات ثانية تحتوي على ثمانية أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستفيد منها أكثر من 8000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى كازاخستان الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر: «إن الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل توفير أفضل الظروف الصحية، وتقديم المساعدات الطبية لدعم كازاخستان وتعزيز قدراتها في مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الفيروس».

وأضاف أن «كازاخستان تُعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية من الإمارات، فخلال شهر أبريل الماضي، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 13 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان».

من جهته، قال سفير كازاخستان لدى الدولة ماديار مينيليكوف: «نشكر قيادة دولة الإمارات على دعمها الكبير لكازاخستان». يُذكر أن الإمارات، قدمت أكثر من 1069 طناً من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

الإمارات تقدم أكثر من 1069 طناً من المساعدات لأكثر من 71 دولة.

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