إثيوبيا تعلن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التي استمرت 11 يوما بشأن سد النهضة الذي تشيده بلاده على نهر النيل.

وقال بيكيلي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد 11 يوما من المفاوضات بحضور 11 من الخبراء والمراقبين، وذلك من دون أي توضيح لأسباب عدم التوصل لاتفاق، إلا أنه قال إنه على الرغم من وجود تقدم إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق يشكل اختراقاً.

1/2 The trilateral negotiation on GERD that was happeninnig for the last 11 days in the presence of 11 observers and augumented experts ended last night. Although there were progresses no breakthrough deal is made. Today we prepare reports to AU and our respective leaders. — Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 14, 2020

وأوضح بيكيلي أن الوفد الأثيوبي سيقدم تقاريراً عن هذه المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقي ووالقادة الإثيوبيين.

وختم بيكيلي بتغريدة ثانية قائلاً: "من المتوقع أن تستمر المفاوضات بعد مراجعة رئيس الاتحاد الإفريقي وأعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي وقادة الدول الثلاث وفقًا لتعليماتهم".

2/2 The negotiation is expected to continue, after the review by the President of AU, AU Bureau members and the Leaders of the three countries, in accordance with their instructions. — Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 14, 2020

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