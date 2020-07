إثيوبيا تعلن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التي استمرت 11 يوما بشأن سد النهضة الذي تشيده بلاده على نهر النيل.

وقال بيكيلي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد 11 يوما من المفاوضات بحضور 11 من الخبراء والمراقبين، وذلك من دون أي توضيح لأسباب عدم التوصل لاتفاق، إلا أنه قال إنه على الرغم من وجود تقدم إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق يشكل اختراقاً.

1/2 The trilateral negotiation on GERD that was happeninnig for the last 11 days in the presence of 11 observers and augumented experts ended last night. Although there were progresses no breakthrough deal is made. Today we prepare reports to AU and our respective leaders.