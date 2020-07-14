إثيوبيا تعلن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

المفاوضات استمرت 11 يوما بشأن سد النهضة. أرشيفية

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  • متابعات – سمير سعيد
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أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التي استمرت 11 يوما بشأن سد النهضة الذي تشيده بلاده على نهر النيل.

وقال بيكيلي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد 11 يوما من المفاوضات بحضور 11 من الخبراء والمراقبين، وذلك من دون أي توضيح لأسباب عدم التوصل لاتفاق، إلا أنه قال إنه على الرغم من وجود تقدم إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق يشكل اختراقاً.

 

وأوضح بيكيلي أن الوفد الأثيوبي سيقدم تقاريراً عن هذه المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقي ووالقادة الإثيوبيين.

وختم بيكيلي بتغريدة ثانية قائلاً: "من المتوقع أن تستمر المفاوضات بعد مراجعة رئيس الاتحاد الإفريقي وأعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي وقادة الدول الثلاث وفقًا لتعليماتهم".

 

 

 

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