تايلاند تخطط لتجريب لقاح لـ«كورونا» على البشر بحلول أكتوبر

المصدر: بانكوك - د.ب.أ

أعلن باحثون تايلانديون، أمس، أنهم سيبدأون تجريب لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على البشر ابتداء من أكتوبر المقبل، بعد إجراء تجارب ناجحة على الحيوانات.

وقال رئيس برنامج تطوير لقاح فيروس كورونا في جامعة شولالونجكورن في بانكوك، كيات روكسرونجتام، إن هناك شركة أدوية ستبدأ في إنتاج جرعات من اللقاح التجريبي في أكتوبر لتجريبه على البشر. وأضاف أنه ستتم دعوة المتطوعين لتسجيل استعدادهم للخضوع للتجربة بين أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وبدأ الأطباء في اختبار اللقاح على القرود في مايو الماضي، بعد تجارب ناجحة على الفئران. وقال كيات إن كل قرد تلقى اللقاح التجريبي حتى الآن أظهر استجابة مناعية متزايدة تجاه الفيروس.

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