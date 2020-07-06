السعودية تفتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج

المصدر: الرياض - أ ف ب

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل للأجانب المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك الحج، على أن يشكّل هؤلاء 70 في المئة من مجموع الحجاج فيما البقية من السعوديين بعد الحد من الأعداد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق أنه سيتم السماح "لنحو ألف" شخص بأداء الحج هذا العام نهاية يوليو، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2,5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.

وقالت وزارة الحج والعمرة أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70%من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30 بالمئة فقط.

وستكون الأولوية بين المقيمين الأجانب "لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة".

وأعلنت فتح باب التسجيل عبر موقع الكتروني حتى يوم الجمعة، على أن يجري بعد ذلك الاختيار من بين المتقدّمين لأداء المناسك.

أمّا السعوديون، فسيقتصرون على "الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد".

وسجّلت السعودية 213 ألف إصابة بالفيروس بينها نحو ألفي وفاة.

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