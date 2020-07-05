إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة العشرات بحالات اختناقات، أمس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية زبوبا غرب جنين في شمال الضفة الغربية، وفي بلدة قفين شمال طولكرم، فيما نظم الفلسطينيون ومتضامنون معهم تظاهرة ووقفة احتجاجية في الولايات المتحدة والنمسا، تنديداً بمخطط سلطات الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قرية زبوبا، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم. وشارك عشرات المتضامنين والنشطاء في تظاهرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، تنديداً بالمخطط الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية للسيادة الإسرائيلية. ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، منددين بمخطط الضم وبالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والسياسة الأميركية المعادية للفلسطينيين والداعمة لإسرائيل.

ونظمت حركة التضامن النمساوية - الفلسطينية، ومؤسسات عربية ونمساوية، وبمشاركة واسعة من أبناء الجالية الفلسطينية في النمسا، وقفة احتجاجية ضد خطة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة، وأكد مشاركون في الوقفة على ضرورة العمل الموحد على الساحة النمساوية لفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي في جميع المحافل الدولية.

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