الرئيس الفرنسي يعيّن جان كاستيكس رئيساً جديداً للحكومة

المصدر: باريس - وكالات

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، جان كاستيكس، وهو مسؤول مدني كبير ورئيس بلدية أدار خروج فرنسا من إجراءات عزل عام فرضت بسبب كورونا، رئيساً جديداً للوزراء في إطار إعادة تشكيل لمجلس الوزراء.

وقال قصر الإليزيه في بيان مقتضب إن كاستيكس سيقوم بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، وحل محل إدوار فيليب الذي استقال في وقت سابق أمس.

وكان كاستيكس البالغ من العمر 55 عاماً مساعداً سابقاً للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهو ينتمي لحزب الجمهوريين ويرأس بلدية براد في جنوب غرب فرنسا، كما عُين منذ أبريل مفوضاً مشتركاً بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل.

وسيكون كاستيكس مسؤولاً عن تنسيق المرحلة الثانية من ولاية ماكرون الممتدة خمس سنوات، بهدف بث روح جديدة في رئاسته بعد ثلاث سنوات من السلطة تخللتها إصلاحات مثيرة للجدل وأزمات متعددة.

وسيعمل كاسيتكس الآن على تشكيل فريق حكومي يتولى مهامه في الأيام المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد غادر منصبه بعد أن شغله على مدى ثلاثة سنوات، وقدّمت حكومة فيليب استقالتها التي قبلها ماكرون بعد بضعة أيام من الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي شكلت انتكاسة للحزب الرئاسي.

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