السعودية: 2945 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 201801 حالة مؤكدة، بزيادة 4193 إصابة عن المسجلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 2945 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 140614 حالة (70% من إجمالي الإصابات المسجلة).



وأعلنت الوزارة تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 1802 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 59385 حالة، منها 2291 حالة حرجة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس ، أن العدد الإجمالي للإصابات في السعودية ارتفع إلى 197608، منها 58184 حالة نشطة، بينها 2287 حالة في العناية المركزة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي على أن «من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة»، ناصحاً الناس «بتجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض» للمرض.

كما أكد أن «نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي».

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