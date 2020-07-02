الروس يؤيدون تعديلات تتيح لبوتن أن يحكم حتى 2036

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهرت نتائج أولية للتصويت على تعديلات دستورية في روسيا، الأربعاء، أن الناخبين مهدوا الطريق، فيما يبدو، أمام الرئيس فلاديمير بوتن ليبقى في السلطة حتى عام 2036، بتصويتهم بأغلبية ساحقة لصالح حزمة تعديلات ستعزز أيضا معاشات التقاعد.

وأشارت النتائج، بعد فرز نحو ثلث بطاقات الاقتراع أن ضابط المخابرات السوفيتية السابق الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء سيفوز بسهولة بالحق في الترشح مرتين أخريين للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.

وهذا معناه أن وسعه فلاديمير بوتن أن يبقى رئيسا لروسيا لمدة 16 سنة أخرى.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن 74 في المئة من الأصوات التي تم فرزها في أنحاء أكبر دولة في العالم جاءت مؤيدة لتغييرالدستور.

وصوت برفض التعديلات الدستورية أقل بقليل من 25 في المئة من الأصوات التي تم فرزها، والتي تقدر بنحو 30 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت.

وكان الاستفتاء مقرّرًا أساسًا في 22 أبريل، لكن تمّ إرجاؤه بسبب جائحة كوفيد-19. وبهدف تجنّب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرّر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 يونيو إلى 1 يوليو.

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