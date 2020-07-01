مسؤول مصري يتوقع إنتاج لقاح كورونا بعد شهرين

قال مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشئون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن هناك تسابق عالمى على سرعة إنتاج لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معرباً عن اعتقاده بأن اللقاحات التي يتم تطويرها هناك احتمال كبير جداً أن تكون متوافرة ويتم تداولها في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، صباح اليوم الأربعاء، أن أحد هذه اللقاحات هو اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد، والشركات تتسابق على إنتاجه حتى قبل انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لتضمن توافره عند الحاجة إليه، وهناك شركات أخرى في الصين والهند ودول أخرى تعمل على أن يتم إنتاج اللقاح بعد شهرين.

وأوضح أن السلطات في مصر تتابع إنتاج هذه اللقاحات، لتتوافر لها حصتها فور توفرها، لافتاً إلى أن مصر وضعت خطة مستقبلية طويلة قبل ظهور أي حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وأشار "تاج الدين" إلى أن هذه الخطة تناسب كل مرحلة وتعمل هذه الخطة على الحفاظ على الاقتصاد وحياة المواطنين من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتوعوية للحد من انتشار هذا المرض.

وأكد أن استخدام الكمامات المعتمدة نقطة هامة جدا، وتقي الشخص الذي يرتديها والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا، كما شدد على ضرورة غسيل الأيدي واستخدام المطهرات عند الحاجة، وضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، لضمان عدم انتشار المرض.

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