«إينوفيو» الأميركية تعلن عن نتائج مشجعة بالنسبة إلى لقاح لـ «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت شركة «إينوفيو» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، أمس، عن نتائج أولية ولكن مشجعة لاختبارات على لقاح تجريبي لفيروس «كورونا» المستجد.

واللقاح الذي استخدم على 40 متطوّعاً، حرّك جهاز المناعة لدى 94% من الذين أنهوا ما سمي المرحلة الأولى من التجربة السريرية، ما يعني أنهم حصلوا على حقنتين، بفارق أربعة أسابيع.

ولقاح شركة «إينوفيو»، الذي أطلق عليه «إينو-480» يقوم بضخ الحمض الريبي النووي في جسم الإنسان، كي يطلق رداً معيناً من جهاز المناعة ضد فيروس «سارس-كوف-2». وتم حقن الدواء تحت الجلد بإبرة، ثم تم تحفيزه بجهاز يشبه فرشاة الأسنان يقوم بإيصال دفعة كهرباء لجزء من الثانية، ما يسمح للحمض النووي باختراق خلايا الجسم والقيام بمهمته.

و«إينوفيو»، التي تمولها وزارة الدفاع الأميركية، ومؤسسة سيبي غير الحكومية، قالت إنها مشمولة بخطة الرئيس دونالد ترامب لإنتاج مئات ملايين الجرعات من اللقاح بحلول يناير، في إطار ما أطلق عليه «أوبيريشن وارب سبيد» (العملية الفائقة السرعة).

وعقار «إينوفيو» هو اللقاح الوحيد بالحمض النووي، الذي يبقى في حالة مستقرة في حرارة الغرفة لأكثر من عام، ولا يحتاج إلى تبريد للنقل أو للتخزين لسنوات عدة، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، جوزيف كيم.

وهذه ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بتحصين أشخاص في دول نامية، حيث من الصعب الحفاظ على سلسلة البرودة الضرورية لحفظ العديد من الأشياء.

وهناك ما مجموعه 23 مشروعاً على لقاحات لـ«كوفيد-19» بدأت اختبارات إكلينيكية على البشر، وفق جامعة لندن للنظافة الشخصية والطب الاستوائي. وانتقل العديد من تلك اللقاحات التجريبية إلى المرحلة الثانية أو الثالثة، ما يعني أنه تم حقنها لآلاف بل حتى عشرات الآلاف من المتطوعين.

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