الصحة العالمية: لقاح كورونا ليس حلا سحريا.. وغسل اليدين قد يكون أكثر فاعلية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا يمكن الاعتماد على لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأن غسل اليدين والتباعد الاجتماعي قد يكونا هما السبيل للتعامل مع فيروس كورونا على المدى البعيد، وقد يمثلان السبيل لمكافحته.

وقال هانز كلوغ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، إن غسل الأيدي والتباعد الاجتماعي قد يكون لهما دور مماثل للدور المتوقع للقاح المضاد لفيروس كورونا في مكافحة كوفيد-19.

وأضاف أنه "من الممكن أن يتم تطوير لقاح مضاد في غضون عام"، لكنه حذر من أنه لن يكون "حلا سحريا" للأزمة الصحية العالمية.

ولا يعتقد كلوغ أن اللقاح المنتظر سوف يقضي تماما على الوباء، قائلا إنه لا ضمانات لفاعليته مع كل شخص يتناوله.

ويتخوف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من ألا تكون لدى كل دول العالم "فرص متساوية" للحصول على اللقاح.

وأشار، أثناء المقابلة، إلى أنه لا يعتقد أن اللقاح المنتظر المضاد للفيروس سوف يقضي تماما على الوباء، مؤكدا أنه لا ضمانات لفاعلية هذا اللقاح مع كل شخص يتناوله.

وأعرب كلوغ عن مخاوف حيال ألا تكون لدى كل دول العالم "فرص متساوية" للحصول على اللقاح المضاد. ومعنى ذلك أن إجراءات مثل غسل الأيدي والتباعد قد تكون من أكثر الأسلحة فاعلية في مواجهة فيروس كورونا حتى يتحول إلى مرض متوطن أو يكون الناس مناعة ضده.

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