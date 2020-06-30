البيت الأبيض يطلع الديمقراطيين على تفاصيل «مكافآت روسية» لقتل جنود أميركيين في أفغانستان

المصدر: واشنطن - رويترز

سعى البيت الأبيض للتقليل من شأن تقارير أفادت بأنه كان على دراية بأن روسيا دفعت مكافآت لحركة طالبان نظير قتل قوات أميركية ووعد بتقديم إفادة للديمقراطيين بعد اتهامه باطلاع الجمهوريين فقط على الأمر.

وفجرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست القضية وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه يُعتقد أن عددا من الجنود الأميركيين لقوا حتفهم نتيجة لهذا البرنامج الذي أصدر الكرملين نفيا بشأنه.

وقال أحد المساعدين إن البيت الأبيض سيطلع عددا من الديمقراطيين في مجلس النواب على التفاصيل اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تقديم الإدارة الأميركية إفادة لسبعة نواب من الجمهوريين.

ومن شأن التقارير الصحافية، التي تشير إلى أن ترامب ربما غض الطرف عن تهديد يحدق بالقوات الأميركية في إطار سعيه لتحسين العلاقات مع روسيا، أن تضر بالرئيس الذي يخوض المنافسة في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر للفوز بفترة ثانية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تحددها قولها يوم الجمعة إن ترامب أُبلغ بتقارير المخابرات وأن مجلس الأمن القومي ناقش المشكلة في اجتماع بين الوكالات في أواخر مارس.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني اطلاع ترامب على الأمر وقالت إنه لا يوجد توافق داخل دوائر المخابرات.

وقال ترامب يوم الأحد إن مسؤولي المخابرات الأميركية أخبروه بأنهم لم يطلعوه على البرنامج المزعوم لأن المعلومات غير موثوق بها.

وأكدت أربعة مصادر بالحكومة الأميركية لرويترز وجود تقارير سرية للمخابرات الأميركية تشير إلى أن وحدة بالمخابرات العسكرية الروسية عرضت مكافآت على متشددين على صلة بطالبان لقتل أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان.

وأشارت المصادر إلى أن وكالات الحكومة الأميركية والخبراء يعتقدون أن معلومات المخابرات موثوق بها.

ووصف الكرملين التقارير يوم الاثنين بأنها «أكاذيب».

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين اطلعا على الأمر قولهما إن مسؤولي المخابرات الأميركية يعتقدون أن جنديا أميركيا واحدا على الأقل لقي حتفه نظير هذه المكافآت.

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