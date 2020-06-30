الجيش الصيني يحصل على موافقة استخدام لقاح لـ «كوفيد-19»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية، أمس، أن الجيش الصيني حصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طورته الشركة مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما، فيما أعلن الجيش الروسي أمس عن نجاح تجربته لقاحاً آخر على جنود متطوعين، وتخطط روسيا لإنهاء التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو المقبل.

وقالت شركة «كانسينو» إن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح، لمدة سنة. واللقاح من تطوير «كانسينو» ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية، ويُطلق عليه اسم «إيه.دي.5-إن.كوف»، وهو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلوا على موافقة لتجربته على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا، كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

وقالت «كانسينو»: «يقتصر استخدام (إيه.دي.5-إن.كوف) حالياً على الاستخدام العسكري، ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجستي»، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

وقالت الشركة إن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا، لكن لا يمكن ضمان نجاحه تجارياً.

ولم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، لكن يوجد 12 لقاحاً بين أكثر من 100 لقاح في أنحاء العالم يتم اختبارها على البشر.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أمس، إنها سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 17 حالة في اليوم السابق، وذلك تزامناً مع سعي العاصمة بكين لكبح موجة جديدة من العدوى ظهرت في منتصف يونيو الجاري.

وأوضحت اللجنة أن خمساً من الحالات الجديدة لأناس وافدين من الخارج، مضيفة أنها رصدت الحالات السبع الأخرى في بكين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83 ألفاً و512 حالة، بينما لايزال عدد الوفيات ثابتاً منذ منتصف مايو عند 4634 حالة.

وأعلنت بلدية بكين أنها كثفت جهود إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد، وشملت حتى الآن نحو ثلث سكانها مع سعي السلطات لاحتواء التفشي الجديد للفيروس.

وسجلت بكين في 11 يونيو الجاري أول حالة إصابة بالمرض من التفشي الذي شهده سوق شينفادي للجملة، ومنذ ذلك الحين تأكدت إصابة 311 شخصاً في المدينة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة. وأشارت بلدية المدينة إلى أن الطاقة اليومية لإجراء الفحوص في بكين زادت إلى 458 ألفاً.

في سياق متصل، تسعى روسيا إلى توريد لقاح خاص بها لفيروس كورونا إلى السوق العالمية، بعدما أعلن جيشها، أمس، عن نجاح تجربته على جنود متطوعين.

وقالت صحيفة كراسنايا زفيزدا (النجم الأحمر) العسكرية الروسية: «لم تتم ملاحظة أي مضاعفات أو آثار جانبية». وتخطط روسيا لإنهاء التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو المقبل.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن روسيا تستعد لبيع مثل هذه اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية على المستوى العالمي. وأفاد موراشكو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية تاس بأن «روسيا مستعدة لتزويد السوق العالمية بوسائل العمل المباشر لمكافحة الفيروس، بما في ذلك أنظمة الفحص واللقاحات».

ودخلت روسيا في سباق مع الزمن لتطوير لقاح وتحسين علاجات الفيروس، في ظل ارتفاع عدد الحالات بها لتصبح ثالث أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت روسيا أكثر من 640 ألف حالة إصابة، وأكثر من 9000 حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالفيروس.

التجارب السريرية للقاح الصيني أظهرت قدرته على منع الإصابة بالأمراض التي يسبّبها «كورونا».

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