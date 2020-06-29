1.5 مليون فحص مخبري لـ«كورونا» أجرتها السعودية

المصدر: الرياض - واس

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أنها ضاعفت خلال الأشهر الأربعة الماضية عدد الفحوص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة، حيث كان عدد الفحوص اليومية بمختلف القطاعات قرابة 1000 فحص يومياً، وبلغ حالياً 45 ألف فحص يومياً، لافتة إلى أنها أجرت أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري لفيروس كورونا، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) منذ تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

وذكرت الوزارة أنها سجلت، أمس، 3989 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات 182 ألفاً و493 حالة، كما سجلت 40 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 وفاة، وسجلت كذلك 2627 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 124 ألفاً و755 حالة شفاء.

وأكدت الوزارة أنها تواصل تكثيف الفحوص المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بـ«كورونا»، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، وبدأت المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام للفيروس في المملكة، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها.

وفي سياق متصل، شارك نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة خالد بن محمد منزلاوي، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن «تمويل التنمية في عصر (كوفيد-19) وما بعده»، وأكد أن المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة لمجموعة الـ20 لهذا العام، ملتزمة بالمساعدة في معالجة التأثير العالمي والاقتصادي والاجتماعي والمالي لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، مشيراً إلى أن مجموعة الـ20 قامت بتعليق تحصيل الديون من الدول الفقيرة بهدف توفير الإغاثة الفعالة للبلدان محدودة الموارد.

المملكة تؤكد التزامها بالمساعدة في معالجة التأثير العالمي للوباء.

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