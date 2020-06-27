41 دولة تستفيد من مبادرة مجموعة الـ 20 لتعليق مدفوعات خدمة الدين

المصدر: الرياض ■وام

تقدَّمت 41 دولة، للاستفادة من مبادرة مجموعة الـ20 لتعليق مدفوعات خدمة الدين، منها 26 دولة إفريقية، ويمكن أن تستفيد من هذه المبادرة 73 دولة من الدول المؤهلة للحصول على قروض من «المؤسسة الدولية للتنمية»، والدول المصنفة بحسب الأمم المتحدة في قائمة «أقل البلدان نمواً».

وبحثت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة الـ20، في اجتماعها على مدى يومين متتاليين 23 و24 يونيو الجاري، مستجدات تنفيذ مبادرة مجموعة الـ20 لتعليق مدفوعات خدمة الدين، بالإضافة إلى السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار والمتانة المالية العالمية.

واتفقت الدول الأعضاء بمجموعة الـ20، في 15 أبريل 2020، على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقراً، وذلك لضمان دعم تلك الدول في حماية الأرواح، وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، بندر الحمالي، أن عدد الدول التي ستستفيد من مبادرة المجموعة قد تزايد بشكل ملحوظ، إذ وصل عدد الدول المستفيدة إلى 41 دولة حتى الآن، مشيراً إلى أن الاستفادة من المبادرة يضمن توجيه الموارد الضرورية نحو تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة «كورونا».

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