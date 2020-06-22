الإمارات ترسل مساعدات إلى أذربيجان لدعمها في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحمل 11 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى أذربيجان لدعم جهود 11 ألفاً من العاملين في مجال الصحة وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سفير الدولة لدى أذربيجان، الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي، في تصريح: «إن إرسال طائرة المساعدات الطبية شاهد على تبني قيادة دولة الإمارات نهج الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف، خصوصاً في ظل ما يواجه العالم الآن من تحديات على صعيد مكافحة هذه الجائحة».

في سياق متصل، أقامت الحكومة الكولومبية حفلاً رسمياً تزامناً مع وصول طائرة المساعدات الثانية التي تحمل ثمانية أطنان من الإمدادات الطبية، التي قدمتها دولة الإمارات لدعم جهود كولومبيا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزيرة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا، كلاوديا بلوم، خلال الحفل الرسمي الذي أقيم بهذه المناسبة: «نيابة عن رئيس الجمهورية إيفان دوكي تعرب كولومبيا حكومة وشعباً عن تقديرها لمبادرة دولة الإمارات والتي تعكس عمق التعاون والتضامن الدوليين في أوقات الأزمات، حيث تستقبل كولومبيا التبرع الثاني الذي قدمته الدولة، والذي سيكون ضرورياً للحد من انتشار الجائحة».

من جانبه، قال سفير الدولة لدى كولومبيا، سالم راشد العويس، إن وصول طائرة المساعدات الطبية والوقائية والغذائية الثانية إلى كولومبيا يعكس مدى التزام دولة الإمارات حكومة وشعباً بالوقوف إلى جانب أبناء الشعب الكولومبي.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى الأمس أكثر من 946 طناً من المساعدات لأكثر من 67 دولة، استفاد منها نحو 946 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

946

طناً من المساعدات قدمتها الإمارات لأكثر من 67 دولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news