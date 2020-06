قطر تمنع كنديين من السفر وتهددهم بالطرد من وظائفهم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت قناة "سي بي سي نيوز" الكندية، تقريراً هاجمت فيه قطر بشدة، بعدما منعت الدوحة موظفين كنديين من السفر، وهددتهم بالطرد من وظائفهم، في حال سفرهم إلى بلدهم خلال عطلة الصيف.

ووصفت القناة قطر بـ"الدولة الاستبدادية"، وقالت إن قطر لديها أكبر عدد من الإصابات في العالم مقارنة بعدد السكان، وأكدت أن الموظفين الكنديين يخشون من التحدث بسبب خوفهم من انتقام الحكومة القطرية، مؤكدة سوء تعامل الدوحة مع العاملين الأجانب.

وقال تقرير القناة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "Stuck in Qatar: N.L. College staff said they could be fired for leaving the COVID-19 hotspot" إن الموظفون الكنديون في الحرم الجامعي لكلية شمال الأطلسي في قطر يشعرون بأنهم "محاصرون في الدولة الاستبدادية"، بسبب توجيه جديد من رئيس الكلية.

وتحدث العديد من الموظفين إلى القناة وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، خوفًا من فصلهم أو تعرضهم للانتقام من الحكومة القطرية، التي تعاقدت مع الجامعة لفتح كلية لديها.

وكتب أحد الموظفين في رسالة بريد إلكتروني قائلا: "العيش في قطر أمر مرهق للغاية، والعديد من موظفي الجامعة حريصون على المغادرة في الصيف".

وفي بيان موجز، أكدت الكلية أن الموظفين يتحملون عواقب سفرهم على مسؤوليتهم الخاصة، ويمكن إنهاء عقودهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في الوقت المحدد.

وتعتبر الكلية مملوكة للنظام القطري، ولديها 650 موظفا و4500 طالب. وغالبية الموظفين هم كنديون، وبينما يتم تمثيل العمال المنتدبين من قبل نقابة في كندا، فإن الحماية النقابية لا تمتد إلى قطر.

وأكدت "سي بي سي نيوز"، أن قطر سيئة التعامل مع الأجانب، وعلاوة على الارتباك والمخاوف بشأن كورونا، أخبرت رسالة الموظفين أيضًا أنه سيتعين عليهم العودة إلى الفصل الدراسي في سبتمبر وأن التعلم عن بعد ليس خيارًا متاحًا.

