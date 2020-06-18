تركيا تطلق عملية عسكرية شمال العراق

المصدر: بغداد - وكالات

ذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن الجيش التركي قام بتدمير مواقع لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، ضمن عملية أطلق عليها اسم «المخلب - النمر» انطلقت فجر أمس. وأضافت الوكالة أن القوات الخاصة التركية بدأت دخول مخابئ مقاتلي الحزب عقب تمهيد بقصف مدفعي وبراجمات الصواريخ لأكثر من 150 هدفاً شمال العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية فجر أمس، انطلاق عملية «المخلب - النمر» في منطقة «هفتانين»، شمال العراق، بحسب ما ذكرت في تغريدة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ولم تذكر الوزارة عدد القوات الخاصة المشاركة في العملية، إلا أن قناة «تي آر تي» التلفزيونية الرسمية أفادت بأن المئات من القوات عبرت براً الحدود إلى شمال العراق من منطة أولوديري بولاية شرناق الحدودية بداية من الساعة الواحدة صباحاً وبواسطة مروحية أيضاً.

ووجّه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كلمة أمس، عبر جهاز اللاسلكي إلى الضباط المشاركين في العملية قال فيها: «نؤمن بأن قوات الكوماندوز التركية ستسطر ملاحم في تلك الجبال (شمال العراق) مرة أخرى»، بحسب قوله

ويأتي انطلاق العملية الجديدة رغم انتقادات العراق للعملية الأولى واستدعاء بغداد للسفير التركي، أول من أمس، لإبلاغه احتجاجها.

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