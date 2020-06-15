الجامعة العربية: التدخلات العسكرية التركية تعكس أطماعاً توسعية

المصدر: القاهرة - وام

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية سواء في سورية أو ليبيا أو العراق أصبحت مصدر قلق و رفض واستهجان من الدول العربية جميعا، وأنها تعكس أطماعا توسعية لدى تركيا تنتمي إلى ماض بعيد و لم يعد لها مكان في عالمنا المعاصر.

صرح بذلك مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة وقال إن أمين عام الجامعة أدان في الوقت نفسه العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مناطق شمال العراق بزعم مطاردة عناصر من حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن التدخل العسكري التركي يمثل اعتداء على السيادة العراقية، ويجري بدون تنسيق مع الحكومة في بغداد بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي و علاقاتها بجيرانها العرب على حد سواء.

و قال المصدر في بيان اليوم بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ( أ.ش.أ ) إن مجلس الجامعة كان قد تبنى قرارا في مارس الماضي يدين التدخلات التركية المستمرة في شمال العراق تحت عنوان "اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية" وإن الدول العربية وافقت بالإجماع على هذا القرار ولم تتحفظ عليه سوى دولة واحدة وتضمن إدانة للتوغل التركي في الأراضي العراقية و مطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط، باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.

وأضاف المصدر أن القرار أكد أيضا مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والتي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، ترسيخا لسيادة حكومة العراق على أراضيه كافة.

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