السودان يعلن اكتشاف "مقبرة جماعية" لمجندين ويوضح قصتها

المصدر: الخرطوم – أ ف ب

عثرت لجنة تحقيق في السودان على مقبرة جماعية لمجندين سودانيين بالقرب من الخرطوم، تعود للعام 1998، حيث كان عمر البشير حينها يرأس البلاد، وفق ما أعلنته النيابة العامة. وقال شهود لوكالة "فرانس برس" إن عشرات المجندين قتلوا في 1998 أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب، فيما أعلن النظام وقتها أن 55 شابا توفوا غرقا في النيل.

كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أمس الإثنين، أن السلطات عثرت على مقبرة جماعية لمجندين سودانيين بالقرب من الخرطوم تعود للعام 1998.

وأوضح النائب العام في مؤتمر صحافي أن "لجنة تحقيق من عدة جهات"، عثرت على المقبرة الجماعية من دون أن يذكر عدد الجثث.

وحسب شهود، قتل عشرات المجندين أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم) في 1998 غير أن النظام السوداني برئاسة عمر البشير وقتها، أعلن آنذاك أن 55 شابا توفوا غرقا في النيل.

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