الاحتلال يحفر نفقاً أسفل باب المغاربة وحائط البراق في «الأقصى»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قالت مصادر فلسطينية تُعنى بشؤون المقدسات والأوقاف في القدس المحتلة، إن نفقاً جديداً تم حفره أسفل باب المغاربة وحائط البراق في المسجد الأقصى، سيتم كشفه والإعلان عنه رسمياً مطلع يوليو.

ونشر موقع ما يسمى «شبيبة التلال» الاستيطاني، الذي انضم في مساعيه إلى «جماعات الهيكل» المتطرفة، مقاطع فيديو لدقائق ثم تم حذفها، تظهر عملية حفر نفق ومشاركة عدد كبير من المستوطنين يحملون التراب ويتبادلون معدات الحفر.

وكما يبدو من التسجيل المحذوف، يقع الموقع أسفل باب المغاربة قرب «مركز الزوار» في مدخل وادي حلوة، ومنطقة القصور الأُموية الملاصقة للجدار الجنوبي للمسجد، عند الباب الثلاثي للمصلى المرواني من الخارج.

ويظهر التسجيل ثلاثة مستويات من الحفر أسفل بعضها، ما يشير إلى أن هذه الحفريات والأنفاق جزء منها قنوات مياه قديمة جرى توسيعها.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، سبعة فلسطينيين من الضفة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن جيش الاحتلال يصعّد من حملات الاعتقال ودهمه للمدن والبلدات الفلسطينية، بعد وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وفي غزة، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، أمس، لمسافة محدودة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news