ترامب لخريجين عسكريين: «نضع نهاية لعصر الحروب التي لا تنتهي»

المصدر: وست بوينت (نيويورك) - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعرض لانتقادات في الأيام القليلة الماضية لخططه سحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا، لخريجين من الأكاديمية العسكرية في وست بوينت اليوم السبت إن مهمتهم ستكون الدفاع عن «المصالح الحيوية لأميركا» وليس خوض قتال «في حروب لا تنتهي» في أراض بعيدة.

واستعمل ترامب في خطابه خلال احتفال تسليم الشهادات في أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية المرموقة قرب نيويورك، لهجة رسمية بعيدة عن الأسلوب الهجومي الذي تعامل به مع التظاهرات ضد العنصرية والعنف الأمني خلال الأسابيع الأخيرة والذي دفع مسؤولين في البنتاغون إلى إبداء رفضهم للخطاب الصادر عن الرئيس.

وقال ترامب في كلمته التي ألقاها في بداية الاحتفال بالأكاديمية العسكرية أمام أكثر من ألف خريج، وقفوا بصورة تحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، إن وظيفة الجندي الأميركي ليست إعادة بناء الدول الأجنبية بل «الدفاع والدفاع بقوة عن بلدنا من الأعداء الأجانب».

وأضاف ترامب «نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي». ومضى يقول إن وظيفة القوات الأميركية ليست «حل صراعات قديمة في أراض بعيدة لم يسمع عنها حتى كثير من الناس».

وقال ترامب أمام 1107 من الضباط التلاميذ إن «الجيش كان في الخط الأول لإنهاء مظلمة التمييز» خلال الكفاح من أجل الحقوق المدنية في الستينيات.

وأشار الرئيس إلى الحركة الاحتجاجية الكبيرة التي تهزّ البلاد منذ وفاة المواطن الأسود جورج فلويد على أيدي شرطي أبيض أثناء إيقافه نهاية مايو.

وشكر «رجال ونساء الحرس الوطني» الذين نشروا من أجل «ضمان السلم، الأمن والحقوق الدستورية في شوارعنا».

وأثارت خطط ترامب لسحب 9500 جندي من ألمانيا، إحدى أقوى حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة نشرهم في بولندا وأماكن أخرى حفيظة المسؤولين الألمان وأذكت مخاوف الكونغرس من تراجع الدور الأميركي على الساحة العالمية.

وسحب ترامب أثناء رئاسته القوات من سورية ودفع حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم لتقديم مزيد من الأموال لتغطية التزامات القوات الأميركية من أجل الدفاع عنهم.

وفي انتقاد نادر الحدوث نسبيا من جانب حزبه كتب 22 نائبا جمهوريا من لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب رسالة لترامب قالوا فيها إن خفض القوات في ألمانيا يضر بالأمن القومي وقد يشجع على شن عدوان روسي.

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