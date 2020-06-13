بايدن يهاجم ترامب مع تجاوز إصابات «كوفيد-19» في أميركا مليوني حالة

المصدر: واشنطن - رويترز

هاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، مجدداً الرئيس دونالد ترامب، بسبب طريقة إدارته لجائحة «كورونا» مع تجاوز حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة مليوني إصابة، وقال إن ترامب «لايزال يرفض التعامل مع الفيروس بجدية»، فيما تزداد المخاوف من موجة ثانية مع ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بالفيروس.

وتفصيلاً، أشار بايدن، الذي يواجه ترامب في الانتخابات التي تُجرى في الثالث من نوفمبر، إلى أن عدد حالات «كوفيد-19» يواصل الزيادة في أكثر من 20 ولاية. واتهم الرئيس الجمهوري بأنه «يحاول تجاهل الواقع».

وقال بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، في بيان «حتى الآن وبعد الحصيلة التي لا تصدق، والتي تكبدها بلدنا بالفعل لايزال الرئيس ترامب يرفض التعامل مع الفيروس بجدية».

وردت حملة ترامب بالإشارة إلى القيود على السفر من الصين التي فرضها الرئيس، قائلة إنها أنقذت «أرواحاً لا حصر لها».

وقال المتحدث باسم الحملة تيم مرتو: «أجرت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس فحوصاً للفيروس أكثر مما أجرته سائر البلدان الأخرى مجتمعة. وفي الوقت نفسه يواصل جو بايدن قذف قنابل حزبية غير مجدية من على الهامش».

وتجاوزت حصيلة وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة 116 ألفاً، وهي أعلى حصيلة في العالم. وتواجه نحو ست ولايات منها تكساس وأريزونا زيادة في عدد مرضى «كورونا» الذين يشغلون أسرة مستشفيات، ما يعزز مخاوف من أن تؤدي إعادة فتح الاقتصاد الأميركي لموجة ثانية من العدوى.

وتحاول نحو 10 ولايات أميركية، منها تكساس وأريزونا، مواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ممن تستدعي حالتهم العلاج بالمستشفيات، على نحو يؤجج المخاوف من أن تفجّر إعادة فتح اقتصاد البلاد موجة عدوى ثانية.

وهوت الأسهم العالمية عند الإغلاق، أول من أمس، وسط مخاوف من عودة انتشار الوباء. والمرة السابقة التي هبط فيها مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز بهذا القدر في يوم واحد كانت في مارس، عندما بدأت حالات «كورونا» بالولايات المتحدة في الزيادة.

والارتفاع الأخير في عدد الحالات في ما يقرب من 10 ولايات يعكس في جانب منه زيادة في الفحوص والاختبارات. لكن كثيراً من تلك الولايات تشهد أيضاً ارتفاعاً في أعداد المصابين بالمستشفيات التي بدأ بعضها يواجه أزمة في الأسرّة بوحدات الرعاية المركزة.

وسجلت تكساس، أمس، زيادة قياسية في أعداد المصابين داخل المستشفيات لليوم الثالث على التوالي. وقال رئيس بلدية هيوستون، إن المدينة على استعداد لتحويل ملعب كرة القدم بها إلى مستشفى ميداني إن استدعى الأمر.

وفي نورث كارولاينا، لم يعد متاحاً سوى 13% فقط من أسرّة الرعاية المركزة في الولاية نظراً لحالات الإصابة الحادة بمرض «كوفيد-19» الناجم عن الفيروس.

وشهدت أريزونا عدداً قياسياً من مرضى «كورونا» داخل المستشفيات، إذ بلغ العدد 1291 حالة. وطلب مدير الصحة بالولاية من المستشفيات هذا الأسبوع تفعيل خطط الطوارئ وزيادة الطاقة الاستيعابية داخل وحدات الرعاية المركزة. ويشير موقع الولاية على الإنترنت إلى أن نحو ثلاثة أرباع الأسرّة في وحدات الرعاية المركزة بالولاية مشغولة.

ويخشى خبراء قطاع الصحة حدوث زيادة جديدة في الإصابات بسبب الاحتجاجات على التمييز العنصري وفظاظة الشرطة التي تعم البلاد منذ أسبوعين ويتجمع فيها أعداد كبيرة.

وسجلت كل من أريزونا ويوتا ونيو مكسيكو زيادات في الإصابات الجديدة بنسبة 40% أو أكثر خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لتحليل أجرته «رويترز».

وارتفعت الحالات الجديدة في فلوريدا وآركنسو وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا بأكثر من 30% في الأسبوع المنصرم.

وقال مدير إدارة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، لشبكة «سي.بي.سي» الإخبارية الكندية، إن ارتفاع أعداد الحالات حتمي مع رفع القيود.

- تحاول 10 ولايات أميركية مواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، ممن تستدعي حالتهم العلاج بالمستشفيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news