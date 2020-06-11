طائرة مساعدات إماراتية للسودان تحمل 38 طناً لمجابهة «كورونا»

المصدر: الخرطوم - وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء الهيئة، وصلت، عصر أول من أمس، إلى مطار الخرطوم طائرة مساعدات إماراتية، على متنها 38 طناً من المستلزمات والمعينات الطبية للإسهام في مجابهة فيروس «كوفيد-19» مقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية.

وكان في استقبال الطائرة التابعة لـ«فلاي دبي» عند هبوطها على مدرج المطار، عضو المجلس السيادي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، صديق تاور، وسفير الدولة لدى السودان، حمد محمد حميد الجنيبي، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة، وأعضاء سفارة الإمارات، ومسؤولي مكتب هيئة آل مكتوم الخيرية في السودان، والإعلاميين.

وأعرب صديق تاور، باسم رئيس وأعضاء المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الانتقالية، عن تقديرهم وشكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وحكومتها وشعبها، على الدعم والمساندة المستمرين لشعب السودان في مجابهة جائحة «كورونا». كما حيا تاور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه للسودان.

ومن جانبه، أكد السفير حمد الجنيبي أن هذه المساعدات المقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية، تأتي اتساقاً مع مواصلة المساعدات التي تقدمها الإمارات للأشقاء في السودان.

وأشاد بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وجهودهما المستمرة في أعمال البر والخير.

وقال مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم، ميرزا الصائغ، إن هذه المساعدات الخاصة بالمستلزمات والمعينات الطبية سيستفيد منها آلاف السودانيين من الكوادر الطبية في مجال الرعاية الاجتماعية، توسيعاً لنطاق مجابهة «كورونا» من حيث توفير المعقمات والكمامات والألبسة الواقية.

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