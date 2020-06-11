أميركا تعتزم إجراء دراسات على 3 لقاحات تجريبية مضادة لفيروس «كورونا»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تعتزم الحكومة الاتحادية الأميركية تمويل وإجراء دراسات خاصة بثلاثة لقاحات تجريبية ضد فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، بدءاً من الصيف الحالي، حسب ما ذكرت، أمس، خدمة «داو جونز نيوزوايرز» الإخبارية. وقال مدير مركز أبحاث اللقاحات في المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية، الدكتور جون ماسكولا، في مقابلة مع خدمة «داو جونز» الإخبارية، إن التجارب في مرحلتها الثالثة ستشمل عشرات الآلاف من الأشخاص في عشرات المواقع بمختلف أرجاء الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت، أمس، وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماسكولا قوله في المقابلة أن هذه التجارب ستمثل المرحلة النهائية لاختبار سلامة وفاعلية اللقاح.

وذكرت «بلومبرغ» أن لقاح شركة «مودرنا إنكوربوريشن» سيكون هو أول ما سيظهر من اللقاحات في يوليو، يعقبه لقاح جامعة أوكسفورد وشركة «أسترازينيكا» في أغسطس، ثم لقاح «جونسون آند جونسون» في سبتمبر.

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