السعودية: إغلاق ٧١ مسجدًا ظهرت فيها حالات "كورونا" بسبب عدم التزام بعض المصلين

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن إغلاق ٧١ مسجدًا بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية نتيجة ظهور حالات كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على تعقيمها وإعادة تأهليها بما يجعلها آمنة لعودة الصلاة فيها.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أرجع فيها آل الشيخ السبب في ذلك لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية قائلًا: "عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة".

واختتم الوزير آل الشيخ تغريدته قائلًا: "والعمل جارٍ على تعقيمها".

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تواصل القيام بجولات تفقدية بمشاركة مراقبي المساجد وعدد كبير من مشرفي الصيانة والتشغيل لمتابعة عمليات التعقيم والنظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد، كما وجه معالي الوزير آل الشيخ أئمة المساجد بإلقاء كلمات عقب الصلوات المفروضة لتوعية وإرشاد المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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