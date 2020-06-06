الإمارات تتبرع بأدوات اختبار «كورونا» لـ «الصحة العالمية»

المصدر: عواصم ■وام

أعلنت دولة الإمارات، أمس، عن تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات أدوات اختبار الكشف عن مرض فيروس «كوفيد-19»، بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، تكفي لفحص 500 ألف شخص، فيما أرسلت الدولة مواد أولية إلى المملكة المتحدة لزيادة إنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية.

يأتي التبرع لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات اختبار الكشف عن الفيروس، دعماً للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشاره، في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.

وقدمت دولة الإمارات، في إطار استجابتها لأزمة «كوفيد-19»، حتى الآن، ما يزيد على 714 طناً من المساعدات الطبية إلى 63 دولة، كانت بأمسِّ الحاجة إليها. يأتي ذلك في وقت أرسلت فيه الإمارات مساعدات تحتوي على 6.6 أطنان من المواد الأولية إلى المملكة المتحدة، لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية. وقد وصلت الشحنة على متن رحلة خاصة مستأجرة إلى مطار هيثرو، صباح أمس، واحتوت على 6.6 أطنان من القماش غير المنسوج، وهو مكون أساسي لصناعة الكمامات.

ويوجد حالياً نقص عالمي في هذه المواد، وهذه الشحنة ستمكن المملكة المتحدة من تصنيع الملايين من الكمامات الطبية. وقال سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، منصور عبدالله خلفان بالهول: «نحن سعداء لقدرتنا على مساعدة بريطانيا، والتي تعد من أقرب الأصدقاء والحلفاء للإمارات العربية المتحدة. وتلتزم الدولة بتقديم العون حيثما أمكن، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)». وتأتي هذه المساعدات في إطار تضامن الدولة وتعاونها وعملها الدؤوب مع دول العالم للحد من انتشار هذه الجائحة. وقد قامت بعد فترة وجيزة من ظهور الفيروس، بإعادة تجهيز المصانع لإنتاج معدات الوقاية الشخصية. وأرسلت دولة الإمارات أكثر من 716 طناً من المساعدات الطبية إلى 63 دولة، واستفاد منها أكثر من 716 ألفاً من العاملين بمجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على احتواء فيروس «كوفيد-19». وفي أبريل الماضي، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإرسال 60 طناً من المساعدات الطبية العاجلة للمملكة المتحدة. وتم تحويل مركز «إكسل لندن» للمعارض والمؤتمرات المملوك بالكامل من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة في المملكة المتحدة، إلى مستشفى ميداني مؤقت، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

قيمة الأدوات 10 ملايين دولار أميركي، تكفي لفحص 500 ألف شخص.

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