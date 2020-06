ترامب: الصين مسؤولة عن تفشي "كورونا" عالمياً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة أجرت أكثر من 20 مليون فحص لتشخيص المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، مجدداً اتهامه للصين بالتسبب بتفشي كورونا عالميا، قائلاً: "لماذا لم يذهب الفيروس إلى بكين وذهب إلى أوروبا وأميركا".

وأشار الرئيس دونالد ترامب، أن الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة مينيابوليس، كما أن "الولايات المتحدة ستبقي قوية، واقتصادنا جيد".

وأضاف الرئيس الأميركي إن هناك تقدم كبير جداً تم إنجازه بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما سنعمل على إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بعد عملية الإغلاق بسبب مواجهة انتشار الوباء فيروس كورونا.

Pres. Trump on surprising jobs numbers: "We're opening with a bang." https://t.co/GL8mEf6l2w pic.twitter.com/h8m132WIXl