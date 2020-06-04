الحكومة الأردنية تعلن عن "انفراج عام" في أزمة #كورونا

أعلن الأردن اليوم الخميس، دخوله في “مستوى معتدل الخطورة وبائياً”، وعن “انفراج عام” في خطط الحكومة وإجراءاتها بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وذلك اعتباراً من السبت المقبل.
ووفق ما أعلنته الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، فأنه سيسمح بتنقل مواطنيه بين المحافظات وإعادة فتح عدد من القطاعات خلال الأيام المقبلة.
ووفق القرار فإنه سيتم إعادة فتح المساجد والكنائس أمام المصلين، إضافة إلى عدد من القطاعات أبرزها المطاعم والمقاهي والحضانات والأندية والفعاليات الرياضية دون جمهور، وقطاع الفندقة والضيافة وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، والسماح بالطيران الداخلي، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية.
وكشف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، في المؤتمر الصحفي عن "انفراج عام" في خطة ومصفوفة مراحل تعامل الحكومة مع الجائحة بحيث تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن الأردن يمر في الوقت الحالي في مستوى معتدل الخطورة وبائياً.
وأشار الرزاز إلى أن مصفوفة الإجراءات الجديدة ستحقق انفراجا عاما مع فتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.
وشدد الرزاز على التزام الحكومة بالمكاشفة عن مستويات الخطر الوبائي لأن الأولوية لصحة المواطن بالتوازي مع فتح القطاعات.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن الإجراءات الحكومية الجديدة، جاءت استناداً إلى مؤشرات الخطر الصحي؛ إذ سجلت في المملكة أقل من عشر إصابات محلية يوميّاً على امتداد الأيام السبعة الماضية
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