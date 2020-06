الإمارات تحذر من تداعيات "الضم" الإسرائيلي لأراض فلسطينية

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ودعا إسرائيل إلى التوقف عن الحديث حول ضم الأراضي الفلسطينية.

وقال قرقاش في حسابه على "تويتر": "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف".

وأضاف "أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضاً للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول يوليو مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية.

Continued Israeli talk of annexing Palestinian lands must stop. Any unilateral Israeli move will be a serious setback for the peace process, undermine Palestinian self determination & constitute a rejection of the international & Arab consensus towards stability & peace.