وكالة أسوشيتدبرس تفصل المصور إياد حمد بسبب تضامنه مع زملائه

المصدر: زهير دوله - الضفة الغربية

في مناطق المواجهات الساخنة بين الفلسطينيين والاحتلال، ومناطق الحروب والصراع في الأراضي الفلسطينية كافة، والعديد من الدول العربية، كان يوجد مصور وكالة الأنباء الأميركية أسوشيتدبرس (AP) في الضفة الغربية، إياد حمد، في الصفوف الأولى للصحافيين، لتغطية الأحداث الجارية، وإظهار صورة الحقيقة. فيما يلقبه زملاؤه في فلسطين بـ«أبوالتضامن»، لتصدره ساحات التضامن معهم، تجاه الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومناصرته لقضاياهم العادلة في المحافل كافة. هذه المسيرة الممتدة منذ 21 عاماً، التي قضاها حمد مصوراً تلفزيونياً لوكالة الأنباء الأميركية في الضفة الغربية، عمل خلالها مناضلاً صحافياً، ومتضامناً بارزاً، كان مقابلها فصله عن العمل من قبل إدارة الوكالة، بفعل نشاطه في التضامن مع الصحافيين الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم، متجاهلة جهده في مواجهة المخاطر، لإنجاز دوره، وتأدية عمله على أكمل وجه.

شكوى ظالمة

قرار الفصل عن العمل أبلغ به حمد عبر اتصال هاتفي من مدير مكتب وكالة الأنباء الأميركية في فلسطين والأردن وإسرائيل، ومقره القدس الغربية، الإسرائيلي جوزيف فدرمان، بناءً على تلقي الوكالة شكوى ضده من الشرطة الفلسطينية، بدعوى قيامه بالتحريض ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومحاولته خلق فوضى، وذلك بحسب المصور حمد.

والتقت «الإمارات اليوم» المصور الفلسطيني إياد حمد، من سكان مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، للحديث عن مجريات وتفاصيل ما حدث معه، مؤكداً أن فصله عن العمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتضامنه مع الصحافي الفلسطيني، أنس حواري، من مدينة طولكرم في الضفة الغربية، إثر اعتقاله على يد الشرطة الفلسطينية، وإطلاقه حملات مناصرة لحواري على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول حمد: «إنه في يوم الأربعاء 27 من شهر مايو الماضي، تلقيت اتصالاً هاتفياً من مدير وكالة أسوشيتدبرس في القدس الغربية، الإسرائيلي جوزف فدرمان، يبلغني بالقرار بحضور مديرة الوكالة في الشرق الأوسط، وإدارة الوكالة في نيويورك، وأن فصله عن العمل تم بشكل نهائي، وذلك بناء على شكوى مقدمة من الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضده».

ويمضي حمد بالقول: «كان ردي على قرار فصلي هو: شكراً لكم، وطلبت منه أن يرسل القرار على بريدي الإلكتروني، وبعد ساعة تسلمت القرار، وكان يتضمن العديد من الذرائع، أبرزها أن الشرطة الفلسطينية تقدمت بشكوى ضدي، تدعي أنني أثير الفتنة، وأحرض ضد الحكومة، ومحاولتي إشعال الإطارات أمام المحاكم، اعتراضاً على محاكمة أنس حواري، وإنشاء صفحات تحريضية ضد الشرطة على منصات التواصل الاجتماعي». ونفى المصور التلفزيوني حمد ما تضمنته الشكوى ضده، واصفاً إياها بالظالمة، مضيفاً: «هذا محض افتراء، فلم أفعل ذلك على الإطلاق، أما صفحات الإعلام الاجتماعي فكانت للتضامن مع الزميل حواري، والمطالبة بالإفراج عنه، وسبقتها حملة لمناصرة المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، والصحافيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للانتهاكات من قبل الاحتلال». ويتابع قائلاً: «شعرت باليأس، ليس لحرماني من عملي، بل لأن وكالة الأنباء الأميركية كافأت جهدي ومشوار عملي بهذا الأسلوب، فقد استغلت شكوى الشرطة المقدمة بحقي لفصلي عن العمل، متجاهلة الدور الذي بذلته على مدار 21 عاماً من العمل المتواصل، ومواجهة المخاطر في سبيل كشف الحقيقة، وإيصال صوت الفلسطينيين إلى العالم».

جزاء التضامن

ويشير حمد إلى أنه، ضمن حملته للتضامن مع الصحافي حواري، تواصل مع محاميه عبر منصة «واتس أب» الرقمية، لمعرفة مستجدات محاكمته، ليخبره بأن الشرطة تفيد بأنه اعتدى على خمسة أشخاص بالضرب.

ويقول الصحافي الفلسطيني حمد: «تهكمت على ادعاء الشرطة، وكان ردي أن الزميل حواري ليس بلاعب مصارعة ليفعل ذلك، وأثناء هذا الحديث شاركنا الرد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية لؤي ازريقات، لينفي ما يتم تداوله، وما تحدث به المحامي، وهنا حدث جدال مع ارزيقات، حيث طالبته بمغادرة المجموعة الخاصة بالصحافيين عبر تطبيق (واتس أب)، فهي ليست لأجهزة الأمن، ولكنه واجهني بالتهديد». ويلفت إلى أنه اعتصم هو ومجموعة من الصحافيين يوم 19 مايو الماضي، أمام مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، بعد وصول معلومات من الوكالة التي يعمل معها، تفيد بأن الشرطة الفلسطينية تقدمت بشكوى ضده، مشيراً إلى أنه أوقف الاعتصام عقب حصوله على وعود بحل قضيته من رئيس الوزراء محمد اشتية. ويقول المصور التلفزيوني، إن «الحكومة الفلسطينية، ممثلة برئيسها محمد اشتية، والمتحدث باسمها إبراهيم ملحم، وعدت بإيجاد حل لقضيته، إثر اعتصامه أمام مقر مجلس الوزراء، وقد التزمت بالاتفاق مع الحكومة، وتوقف الاعتصام لبحث الحلول، على أن تتجدد بعد إجازة عيد الفطر، لكن في اليوم الأول بعد الإجازة أُبلغت بفصلي عن عملي بشكل نهائي، ولا عودة عن القرار».

من جهته، ينفي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، العقيد لؤي ارزيقات، تقديم الشرطة شكوى ضد الصحافي حمد.

إثارة الرأي العام

وبرز الصحافي حمد بشكل لافت في حملة المناصرة التي قادها وأطلقها تضامناً مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه جراء إصابته من قبل جنود الاحتلال، الذين أطلقوا النار عليه مباشرة، خلال تغطيته اقتحامهم لبلدة صوريف شمال غرب الخليل في نوفمبر الماضي.

ويقول المصور الفلسطيني حمد، إن «اسوشيتدبرس» لم تفصلني عن العمل بحقي بشكل نهائي على خلفية تضامني مع الزميل عمارنة، لأن الاعتداء عليه تم من قبل الاحتلال، ومناصرتي له تعد واجباً وطنياً، وأمر التوقيف عن العمل بناء على ذلك يتسبب في إثارة قضية رأي عام بين الأجسام الصحافية، والمؤسسة الفلسطينية الرسمية، والجمعيات الحقوقية.

الشرطة الفلسطينية تتهم حمد بإثارة الفتنة، والتحريض ضد الحكومة، ومحاولة إشعال الإطارات أمام المحاكم، اعتراضاً على محاكمة أنس حواري.

برز الصحافي حمد بشكل لافت في حملة المناصرة التي قادها وأطلقها تضامناً مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه جراء إصابته من قبل جنود الاحتلال.

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