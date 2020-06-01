«الأغذية العالمي» يثمّن دعم الإمارات للبلدان المتضررة من «كوفيد-19»

المصدر: أكرا - وام

أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، عن تقديره لدولة الإمارات على مساعدتها في توفير الإمدادات الصحية والإنسانية للدول المتضررة من جائحة «كوفيد - 19».

وتوجّه بيزلي - الذي كان في استقبال طائرة شحن إماراتية لدى وصولها إلى مطار أكرا بغانا - بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تخصيص حكومة دولة الإمارات طائرات لنقل المستلزمات والمواد الطبية للعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية، وذلك عبر مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع «تويتر».

وأكد أن وصول طائرة الشحن تعكس خصال الكرم والسخاء التي تتمتع بها قيادة وشعب دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الجسر الجديد يعكس التعاون المشترك البناء، خصوصاً في ظل هذه الأزمة.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، جسراً جوياً دولياً لتوفير الإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان الحياة للمجتمعات الهشة التي تعاني من جائحة «كوفيد-19» في أنحاء العالم كافة. ويعمل هذا الجسر بشكل دوري بين دولة الإمارات ومواقع رئيسة في كل أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير المستلزمات والمعدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية لتلبية احتياجات المجتمعات الهشة، والعاملين في الصفوف الأمامية في أكثر من 100 دولة في العالم، خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.

ويمثل الجسر الجوي للإمارات وبرنامج الأغذية العالمي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

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