علماء يحددون 7 أدوية شائعة يمكنها وقف «كورونا»

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن ديلي ميل

كشفت دراسة جديدة أن دواء ألبرازولام المعروف باسم Xanax، المضاد للقلق هو من بين سبعة أدوية موجودة، حددها العلماء على أنها قد تكون قادرة على وقف الفيروس التاجي.

ودرست جامعات في برشلونة أدوية موجودة، يمكن أن تساعد في منع الفيروس التاجي. وقد كانوا يبحثون في بعض الأدوية التي يمكن أن تساعد في إيقاف قدرة الفيروس على التكاثر داخل الخلايا وأدرجوا سبعة أدوية يمكن أن تساعد في ذلك.

ومن بينها العقار الشائع المضادة للقلق Xanax، بالإضافة إلى اثنين آخرين يظهران بالفعل نتائج معملية واعدة، وهما Carprofen و Celecoxib، وكلاهما من الأدوية المضادة للالتهابات، وهما الوحيدان اللذان يتم اختبارهما من قبل الباحثين، الذين حذروا من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة قبل وصف أي من العلاجات السبعة.

ويمكن أن يساعد نظام المناعة لدى معظم الأشخاص في مكافحة انتشار العدوى، لكن البعض المعرضين للخطر لا يستطيعون ذلك، ما يدفع العلماء والباحثين للبحث عن أدوية للمساعدة.

وقام فرق بحثية إسبانية، بفحص 6446 دواءً مصرحاً باستخدامها، وفقًا للنشرة العلمية «ناوريدج»، بحثاً عن الأدوية التي يمكن أن تساعد في إيقاف تكاثر الفيروس في الجسم.

وحدد العلماء الأدوية السبعة التي يمكن أن تساعد الجسم في مكافحة الفيروس التاجي، على الرغم من أنهم حذروا من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول الآثار الجانبية المحتملة.

وتشمل الأدوية التي تم دراستها البيرامبانيل، وكاربروفين، وسيليكوكسيب، وألبرازولام، وتروفافلوكساسين، وسارافلوكساسين، وإيثيل بيسكوماسيتات.

وتأتي الدراسة في الوقت الذي يواصل فيه العلماء في جميع أنحاء العالم بحثهم عن لقاح، أو حتى طرق لعلاج الفيروس القاتل.



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