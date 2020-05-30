مصر تعلن نجاح تجربة حقن البلازما لـ30 حالة «كورونا»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

طالبت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، المتعافيين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح تجربة حقن بلازما المتعافيين لـ30 حالة من الحالات المصابة بالفيروس، حيث إن بلازما دم المتعافين تحتوي على أجسام مضادة للفيروس.

ووجهت الوزيرة بتحويل جميع المرضى المتواجدين بأقسام المستشفى المختلفة كافة الذين يعانون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا، إلى مستشفى معهد ناصر، والمستشفيات التخصصية، وذلك ليعمل المستشفى بكامل طاقته لخدمة مرضى فيروس كورونا، بإجمالي 700 سرير حسب صحيفة «الوطن».

وشددت وزيرة الصحة على التدريب المستمر للأطقم الطبية، والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى، موضحة أنه تم تخصيص دور بكل مستشفى بسعة 20 سريرًا لخدمة الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا، كما تتواصل الوزيرة بشكل يومي مع الأطقم الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لهم.

وناشدت الوزيرة، خلال حوارها مع الفضائية المصرية من غرفة الأزمات لمواجهة فيروس «كورونا»، السبت، أي مواطن يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا سواء كانت أعراضا تنفسية أو إسهالا أو ارتفاعا في درجات حرارة يعتبر نفسه مصابا بـ«كورونا».

وتابعت وزيرة الصحة أن علاج كورونا متوفر بـ376 مستشفى، و5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية تجول جميع محافظات الجمهورية.

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