ترامب يجرد وسائل التواصل الاجتماعي من الحصانة القانونية

المصدر: واشنطن - وكالات

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الخميس يسعى الى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.

وبحسب ترامب، فإنّ منصّات كهذه لديها «نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على (...) أيّ شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين».

وقال «لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصا عندما يبدأون في فعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح».

واذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل «تويتر» و«فيس بوك» سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

وترامب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم احدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في «نشاطات سياسية».

وقال ترامب إنه وجه وزير العدل وليام بار للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ترامب في تصريح للصحافيين بالبيت الأبيض أن أمرا تنفيذيا ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا متهما إياها بالتحيز التحريري.

يأتي القرار عقب هجوم ترامب على «تويتر» بعدما أضاف الموقع يوم الثلاثاء ولأول مرة إخطارا، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد.

وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات، إذ اضاف اليهما عبارة «تحققوا من الوقائع».

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