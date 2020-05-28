الاردن يعيد فتح المساجد والكنائس بشروط وضوابط

المصدر: لندن - د. ب. أ

أعلن الاردن الخميس أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس امام المصلين اعتبارا من الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين على اغلاقها في مواجهة فيروس كورونا

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي «تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الجمعة 5 يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة».

وأضاف «ندرس تعديل الحظر الشامل (الذي يفرض كل يوم جمعة) بما يسمح للمواطنين بالوصول الى المساجد سيرا على الأقدام» وقت صلاة الجمعة.

من جانبه، قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة إنه «كخطوة أولى نبدأ بصلاة الجمعة فقط (...) كفريضة لا تجوز إلا بالمسجد ضمن ضوابط السلامة العامة

وأشار إلى أن»خطبة الجمعة ستكون قصيرة لا تزيد عن 10 دقائق«.

ودعا الخلايلة كل مصلٍ الى احضار»سجادة الصلاة الخاصة به وأن يرتدي كمامة (...) وأي انسان لديه اعراض مرضية وسيرة مرضية ألا يأتي«.

من جهته، قال مطران الاردن للروم الأرثوذكس خريستوفورس عطالله إن الكنائس ستفتح ابوابها للمصلين اعتبارا من الأحد الموافق 7 يونيو

واضاف»من يشعر بأي أعراض مرضية نطلب منه عدم الحضور إلى الكنيسة«كما طالب»كبار السن بالبقاء في البيوت".

وسجل الأردن حتى اليوم 728 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسع وفيات بحسب الأرقام الرسمية.

أعلنت السفارة البريطانية في كوريا الشمالية إغلاق أبوابها بسبب القيود المفروضة حاليا من جانب حكومة كوريا الشمالية على الدخول والخروج على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وكتب السفير البريطاني في كوريا الشمالية كولين كروكس، على حسابه على موقع تويتر، إن «السفارة البريطانية في بيونغ يانغ مغلقة بصورة مؤقتة من (الأربعاء) السابع والعشرين من مايو».

وأضاف أن «جميع الدبلوماسيين غادروا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الوقت الحالي».

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