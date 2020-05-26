استئناف العمل في القطاع العام بالأردن بعد شهرين من الإغلاق

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلنت الحكومة الأردنية استئناف عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة اعتباراً من الثلاثاء بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت الحكومة في بيان أن "دوام موظفي القطاع العام يبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء، من الساعة 8,30 صباحاً وحتّى 3,30" بعد الظهر.

وأشار البيان إلى أن الموظفين الذين سيداومون سيكونون من سكان المحافظة التي تتواجد فيها الدائرة الحكومية التي يعملون فيها. وفي حال تطلّبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختص".

وقال مدير عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن رئاسة الحكومة عمّمت "دليلا إرشاديا" على الوزارات يتضمن إجراءات تساعد في الحد من تدفق المواطنين الى المؤسسات وتحويل خدماتها إلى إلكترونية، وأشار إلى تعقيم مباني القطاعات، خصوصا أماكن مراجعة الجمهور.

وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 مارس الماضي تعطيل القطاعين العام والخاص ضمن إجراءات لمواجهة جائحة كوفيد-19. وأوقفت الرحلات الجوية من المملكة وإليها حتى إشعار آخر.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 711 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب أرقام لوزارة الصحة.

في الأثناء، يستمر إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.

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