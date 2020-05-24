رئيس المكسيك: تفادينا «طوفاناً» من «كورونا» رغم ارتفاع حالات الإصابة

المصدر: مكسيكو سيتي - رويترز

قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن بلاده تتكيف مع الوضع في ظل جائحة كورونا. وقال خلال مؤتمر صحافي إن «الشيء الأساسي هو أنه على الرغم من المعاناة وفقد الأرواح بين البشر فقد تفادينا طوفاناً. لا يمكننا استبعاد ذلك». وتفادت المكسيك حتى الآن نوع التفشي الواسع المدمر الذي شهده شمال إيطاليا أو نيويورك، لكن عدد حالات الوفاة والإصابة الجديدة في ثاني أكبر بلد بأميركا اللاتينية مازال مرتفعاً.

وقالت الحكومة المكسيكية إنها سيطرت على تفشي فيروس كورونا حتى بعد أن أصبحت المكسيك إحدى البؤر العالمية للجائحة.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية قد توقعت وصول التفشي لذروته قبل أسبوعين لكن المكسيك سجلت أكبر عدد إجمالي من حالات الوفاة والإصابة خلال اليومين الماضيين، لتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد الوفيات يومي الأربعاء والخميس.

وبدأت المكسيك في إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد تحت ضغوط من الساسة والمسؤولين وجماعات ضغط تجارية في واشنطن.

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